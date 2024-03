Folla tra i 250mila tulipani 

«È stato bellissimo, non mi aspettavo così tanta gente in soli due giorni. In alcuni momenti ho visto le volontarie in difficoltà a causa della fila che si creava all’ingresso» così Maria Fois Maglione, presidente dell’associazione “Il Giardino di Lu”, commenta l’inaugurazione della grande distesa di circa 250mila tulipani dedicata alla figlia scomparsa per un tumore Luena.

Numerosi visitatori provenienti da tutta la Provincia aspettavano l’apertura del campo che quest’anno è stata accompagnata da due appuntamenti. Sabato il poeta Franco Arminio ha letto, di fronte a circa 200 persone, alcuni dei suoi versi. «Sono molto soddisfatta — prosegue la Fois — ciò che più mi ha colpita è che nessuno toglieva lo sguardo da Arminio, c’era qualche donna che aveva il volto rigato dalle lacrime». È stata registrata una grande affluenza anche per il murale realizzato in collaborazione con Manu Invisible. L’opera, collocata su un pannello lungo 7,5 metri e alto 2,5 metri, è il frutto delle idee e proposte di una commissione composta da sindaci, medici, scrittori, presidenti di associazioni e redattori scelti direttamente dalla Fois: «Di fronte all’opera i visitatori erano meravigliati e senza parole, tutti stavano con il cellulare in mano pronti a scattare una foto», chiude Fois. (y. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA