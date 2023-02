Folla, tamburi e maschere per il “Carnevale in famiglia”  

Folla delle grandi occasioni ieri in centro città per il “Carnevale in famiglia”. La sfilata ha attraversato il Corso, via Manno, viale Regina Margherita, via Roma terminando nel Largo Carlo Felice. Non poteva mancare Sa Ratantira Casteddaia, che con i suoi tamburi ha dato il ritmo all’allegro e popoloso corteo.

E le famiglie hanno dimostrato di apprezzare l’impegno dell’amministrazione comunale: «Credo che questa manifestazione sia stata organizzata bene, tutto all’insegna dell’allegria e della spensieratezza» dice Claudio Caramanica, originario della provincia di Caserta, che assisteinsieme alla moglie e ai figli. «Dopo 3 anni di pandemia, serve a tutti per vedere le cose in modo positivo». Anche Davide Bernardi, cagliaritano, plaude all’evento e ricorda delle vere e proprie istituzioni della manifestazione nel capoluogo: «Io ero fermo alla mitica Gioventù italiana operaia cattolica, che risale a parecchi anni fa. Questa è più piccolina, ma è positivo che si sia risvegliato qualcosa rispetto ai problemi che stavamo affrontando legati alla pandemia. Ho portato mio figlio di due anni ed è felice, anche se è un pochino spaventato dai tamburi».

RIPRODUZIONE RISERVATA