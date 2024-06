Folla record per Sant’Antonio 

In settemila per l’abbraccio al santo: afflusso record ad Arbus per la processione di Sant’Antonio da Padova dalla parrocchia di San Sebastiano alla chiesetta di Santadi. E per dirla con le parole del parroco, Daniele Porcu: «È stata la festa di tutti. Nessuno escluso. Occhi, mente, cuore, siamo diventati una cosa sola». E l’inno all’unione è arrivato anche dalla voce del vescovo di Ales-Terralba, Roberto Carboni: «Una devozione e una fede che ci richiamano a vivere il valore della comunione e dell’unità». Pensiero ribadito dal deputato, arburese, Gianni Lampis: «C’è tanto bisogno di trasmettere questo essere uniti attorno al nostro santo nella vita di tutti i giorni, fatta di individualismi e di rivalità».

Il pellegrinaggio

Un fiume di storia e fede dietro il gigantesco carro a buoi col simulacro del santo, dalle 9 alle 22. Campane a festa, tradizione, colori, traccas, infiorata, cavalli e cavalieri, canti, musiche, gruppi folk, associazioni e tanti rappresentati delle istituzioni del territorio. Una folla festante e commossa, lacrime vere quando il simulacro, uscendo dalla parrocchia, issato dai volontari, ha riabbracciato la sua gente. Le donne in costume alle prese col rito di Sa ramadura hanno seminato sulla strada petali di gigli e rose rosse con una precisione di colori e spazi da creare un tappeto variopinto. Che dire delle traccas? «Avevo tre mesi – ricorda Alessio Cancedda, uno dei “carradoris” – quando i miei genitori mi portarono sul carro, poi il passaggio del testimone che ora aspetto di cedere al mio bambino di appena un anno». E poi la confraternita della Madonna d’Itria, un piccolo capolavoro d’arte figurativa.

I numeri

Il successo è anche nei numeri. «Tanta gente così – dice soddisfatto il sindaco, Paolo Salis – un serpentone lungo oltre sei chilometri non c’era mai stato e mai ho assistito a tanta commozione. Occhi lucidi e lacrime che rigavano il volto davanti al santo. Mi ha colpito la presenza di tantissimi anziani, sia alla partenza da Arbus sia alla sosta a Guspini, affaticati ma felici. Un doveroso ringraziamento a chi si è impegnato per un’organizzazione perfetta, l’ordine, il silenzio, il raccoglimento, la preghiera e i canti che hanno scandito il lungo corteo ne sono la testimonianza. Una festa identitaria – sottolinea il primo cittadino – che ha dei vincoli da rispettare, come la valenza turistica». E sui passi in avanti della festa, oltre ai preparativi per l’inserimento nell’itinerario turistico-religioso della Sardegna, il deputato Lampis annuncia un’altra novità: «I tempi sono maturi perché istituzioni e comunità locale avviino il percorso per far riconoscere la processione patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Sono pronto per il via alle interlocuzioni col Ministero della Cultura».

