Folla per Su Piritzolu, in nome dell'inclusione 

In una cornice di eccellenza, sabato sera si è svolta l'undicesima edizione della sagra de Su Piritzolu, il vino contadino tipico di Macomer e del Marghine, servito assieme al cibo della tradizione, tra inclusione, musica e cultura, che ha richiamato nel centro storico migliaia di persone.

Un successo, quanto proposto dalla associazione culturale organizzatrice "Binzateris", col patrocinio dell'amministrazione comunale. Uno dei primi grandi appuntamenti autunnali, che mettono al centro dell'isola il capoluogo del Marghine. Le antiche vie sin dal pomeriggio si sono animate, con una quindicina di cantine aperte, dove oltre a su Piritzolu, si sono potuti degustare arrosti, cucina della tradizione, formaggi, salumi e quanto altro, con l'immancabile Seada, il dolce tipico isolano. Non è mancata la cucina marinara, grazie alla collaborazione, nel segno dell'integrazione sociale, del folto gruppo Villa Chiara di Olbia, che opera nell'inserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità, capitanati dal loro leader, Tore Acca. «Ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo - dice il presidente dell'associazione Binzateris, Alberto Betterelli - facendo diventare la sagra anche un momento di accoglienza. Come associazione ringraziamo prima di tutto le cantine partecipanti, con i vari produttori. Grazie all'esperto enologo Angelo Angioi, protagonista del convegno nell'aula consiliare e ai gruppi musical. Infine un grazie per l'agenzia Laore, l'amministrazione comunale e il pubblico, intervenuto numeroso».

