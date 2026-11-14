TORINO. Non c’è dubbio che sia il grande assente. Jannik Sinner, vincitore delle due ultime edizioni delle Atp Finals, è però a Torino per assistere al torneo e partecipare a una serie di iniziative con i propri sponsor. Ieri la gente ha atteso per ore per poterlo vedere: «Era impossibile immaginarsi tutto questo, mai avrei pensato di arrivare a questi livelli»: così il campione del tennis, Sinner, all'evento organizzato da Nike in centro a Torino. «Giocavo a calcio e sciavo, vivevo la mia gioventù in modo tranquillo con gli amici», racconta con al suo fianco una leggenda del calcio come Paolo Maldini, «poi a 13 anni ho fatto la scelta del tennis: la vittoria più grande è scegliere ciò che ti piace di più, il risultato non si può controllare ma puoi controllare il divertimento».

L’altoatesino ha anche parlato del rapporto speciale con questa città e questo torneo: «Mi sono sempre trovato bene, è mio campo indoor e in cemento preferito: quando scendo in campo voglio dare sempre tutto, sento che non gioco solo per me stesso, ma anche per i ragazzini e per un Paese intero», ha poi aggiunto, suggerendo ai giovanissimi presenti: «I social sono una parte importantissima, puoi usarli in modo positivo, ma ci sono tante cose negative. Però consiglio di starci lontano: è più bello incontrare qualcuno per un caffè, per me i social sono secondari».

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