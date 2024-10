Folla per “Lollas”, oggi il gran finale 

Esordio con il botto per Lollas, l’iniziativa organizzata dal Comune con l’associazione Enti locali che porta i visitatori in giro per le case campidanesi della città.Ieri un fiume di persone ha invaso Sa dom’e Farra, Casa Pusceddu, Casa Carboni-Congiu, Casa Pippia-Stocchino, Casa Murgia Casanova, Casa Mantega- Sarritzu e ancora l’ex Convento per immergersi nell’atmosfera di un tempo e conoscere storia e segreti delle domus.

Oggi si replica. Si comincia a Sa dom’e Farra alle 10,30 col mercatino di Campagna Amica e poi i laboratori sui dolci quartesi e sul pane e ancora concerti e degustazioni. In serata dalle 17,30 a Casa Pusceddu laboratori per bambini, a Casa Carboni-Congiu concerti e laboratorio sulla panificazione, a Casa Pippia-Stocchino il torrone e lo spettacolo di Arrogalla e a Casa Murgia Casanova il miele, la gara poetica a cura di Tonio Pani e il concerto d’arpa di Marianna Fadda.

