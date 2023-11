Folla per Lollas, la città si accende 

Ci voleva Lollas per vedere il centro storico così vivo, pieno di persone a passeggio per le strade, adulti e bambini entusiasti per il giro nel trenino. Dopo il successo dell’anno scorso, l’iniziativa promossa dal Comune con l’associazione Enti locali e con la collaborazione di Coldiretti Federazione Cagliari, Distretto Rurale Sant’Isidoro e Slow Food Cagliari, centra l’obiettivo portando centinaia di visitatori nelle case campidanesi che hanno aperto le loro porte.

Film, vino e pasta

Poco dopo le 17, nella prima giornata della rassegna, c’è già il pienone nel trenino turistico e la fila davanti al portone di Sa dom’e Farra dove alla degustazione di vini e dolci segue una serie di proiezioni cinematografiche nell’ambito del Phone video festival.

Ma le Lollas trovano la loro dimensione a Casa Pusceddu, dove le mani sapienti delle artigiane preparano i vari tipi di pasta della Sardegna. C’è Norma Argiolas che mostra gravellu, spizzilu, gragarista e malloreddus e anche una creazione tutta sua. «È s’arrunduli» racconta, «una pasta a forma di rondine che ho inventato io». La passione per la pasta «non è nata da subito. Vedevo mia nonna che preparava gli gnocchetti ma ero troppo piccola. Soltanto dopo ho capito che dovevo continuare la tradizione». E l’arte è una questione di famiglia: suo marito Gianni Frau è infatti un artigiano che crea «sa sarritta ovvero gli attrezzi per lavorare la pasta». Anche Susanna Sulis lavora malloreddus ma insieme al marito apicoltore Paolo Argiolas dà anche in degustazione il miele. «Sono apicoltore hobbista» dice Argiolas, «e mi piace anche andare nelle scuole a fare vedere le api ai bambini e a spiegare come si produce il miele». E qui a Casa Pusceddu ci sono anche i bambini con le mani in pasta intenti a creare i malloreddus.

Le case antiche

A Casa Pippia-Stocchino in via Battisti la padrona di casa Carmela Stocchino, ti accoglie con l’abito de sa meri che usavano le proprietarie di un tempo. Accanto a lei Teresa Scintu è invece quella che si occupava de su cumbidu. «C’è tantissima gente, siamo davvero contenti» dice Stocchino guardando le centinaia di persone che si accalcano all’ingresso e davanti al banchetto dove c’è un laboratorio sulla birra. Tante iniziative anche a Casa Carboni-Congiu in via Trieste e a Casa Su Idanu con un convegno e la mostra di abiti. E folla alla Casa Cantina Fois dove ci sono i banchetti degli artigiani e le visite guidate alla cantina.

Oggi ultimo giorno

E oggi si replica in una giornata ricchissima di iniziative fin dalla mattina alle 10. Apre le porte anche Casa Olla con i laboratori di fregula e pokè e del pane tradizionale e ancora l’intrattenimento per i bambini. In serata la presentazione dei libri del giornalista Marcello Cocco e una degustazione di vini e formaggi. A Sa dom’e Farra per tutto il giorno spazio al mercato di Campagna Amica della Coldiretti, e in tutte le altre case iniziative, degustazioni, concerti, laboratori.

