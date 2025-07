Folla per l’addio all’ex sindaco 

Si sono svolti ieri sera, a Dorgali, i funerali dell’ex sindaco Nanni Fancello, morto a 73 anni nell’ospedale di Nuoro. Gremita la chiesa di santa Caterina D’Alessandria. In tanti hanno abbracciato i familiari di Fancello che guidò il paese dal 1978 al 1983, ricoprendo vari incarichi fra cui quello di presidente della Comunità montana. Grande il cordoglio dell’amministrazione guidata dalla sindaca Angela Testone e del Pd, di cui Fancello è stato militante dopo un lungo impegno nella Dc e nel Partito Popolare. In centinaia dal mattino hanno voluto onorarne la figura nella camera ardente allestita in Municipio. «Un uomo concreto che è stato di grande supporto per tutti noi e ci consegna il grande esempio di un impegno costante», ha scritto il Pd provinciale. (g. i. o.)

