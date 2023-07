Folla per l’addio all’emigrato 

Folla e commozione ieri a Serramanna alle esequie di Stefano Marongiu, il 48 enne emigrato in Germania, stroncato da un attacco cardiaco dieci giorni fa. Nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi il parroco don Pietro Mostallino ha accolto l’urna con le ceneri dello sfortunato gelataio, dopo la colletta del paese per sostenere la famiglia nella spesa per la cremazione e il rientro. «Stefano è morto lontano da casa, solo, lontano dai suoi affetti, dalla mamma Anita, dal fratello e dalle sorelle», ha detto don Mostallino nell’omelia, caratterizzata da un passaggio sull’emigrazione. «Stefano ha dovuto lasciare Serramanna per cercare il lavoro. I nostri paesi, con sempre più anziani e meno giovani, si spopolano. Ci vuole maggiore impegno per far sì che i giovani non siano costretti a cercare lavoro lontano». Commossa da tanto affetto la mamma Anita: «Voglio ringraziare tutti».

