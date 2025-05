Folla per l’addio al finanziere amato da tutti 

Benvoluto da tutti, sempre col sorriso, pronto a darsi da fare senza mai pubblicizzare quello che faceva. Questo il ritratto emerso durante il funerale, concelebrato ieri pomeriggio alla parrocchia di Sant’Ambrogio da don Marcello Lanero e don Walter Onano.

È stato l’ultimo saluto a Mario Picciau, finanziere scomparso martedì a 50 anni, colto da un malore mentre si trovava in auto nei pressi di Sinnai. Una notizia improvvisa che ha gettato nello sconforto la comunità monserratina, riversatasi a Sant’Ambrogio per onorare il proprio compaesano. Panche piene già mezzora prima della messa, dopodiché il continuo afflusso di cittadini ha riempito anche le due navate laterali, finché la chiesa non ha accolto più persone in piedi di quelle che hanno trovato posto sedute, e anche il piazzale esterno è stato riempito. Tutti stretti intorno a moglie, i tre figli, genitori, fratello e sorella.

Finanziere, legato per anni al coro La Salle, che ieri si è esibito durante il funerale, vantava un legame particolare proprio con la comunità lasalliana. È nell’abitazione della sua famiglia che per anni, prima della costruzione della chiesa, si celebravano le funzioni. A rendergli omaggio anche diversi esponenti delle Fiamme Gialle, tra cui il Comandante Regionale Claudio Bolognese. Presente anche l’amministrazione, con in testa il sindaco Tomaso Locci, che ha espresso il suo cordoglio: «Una tragedia impensabile, Marco era una persona sempre disponibile verso tutti, ci stringiamo forte alla sua famiglia».

