Folla per l’addio a Stefano Pistis 

«Quando la morte colpisce un giovane è sempre scandalosa perché interrompe una vita fatta di progetti e di speranze. Un attimo, una situazione improvvisa e non voluta, distrugge e annienta queste speranze. Anche quando Gesù muore il cielo sembra restare muto, ma Cristo è risorto dai morti e in questa speranza noi consegniamo Stefano a Dio». Nessuno è riuscito a trattenere le lacrime ieri, a Sant’Anna Arresi, durante l’omelia di monsignor Sergio Siddi, vicario generale dell'Ordinariato militare, arrivato a celebrare il funerale di Stefano Pistis, il bersagliere 45enne del terzo reggimento della Brigata Sassari, morto nel terribile incidente avvenuto lunedì scorso sulla statale 131. Viaggiava diretto a Olbia insieme al suo collega Roberto Calaresu di Carbonia, rimasto gravemente ferito.

La cerimonia

Una folla ha salutato, ieri pomeriggio, l’arrivo del feretro in paese ed è stata grande la commozione quando l’Aiutante Maggiore del terzo reggimento bersaglieri Daniel Giuliano, ha posato il tricolore sulla bara. All’ingresso della chiesa un picchetto militare del Terzo bersaglieri ha reso gli onori al feretro, scanditi da tre squilli di tromba intonati da un trombettiere della fanfara del reggimento. La cerimonia è stata concelebrata dal cappellano militare del Terzo reggimento bersaglieri, padre Antonio Atzeni, e dal parroco di Sant’Anna Arresi, don Pietro Piras. Al centro della chiesa, la bara avvolta dal tricolore, con sopra la fotografia del militare, il cappello piumato dei bersaglieri e le decorazioni di Stefano Pistis, simboli di un’esistenza al servizio della patria, svolto anche con numerose missioni di pace all’estero.

In prima fila c’era la vedova del militare Paola Atzori e i familiari più cari, la prima cittadina Maria Teresa Diana e altri sindaci del territorio. Presenti la presidente della Regione Alessandra Todde, il sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di corpo d’armata Carmine Masiello, il comandante delle Forze operative sud, generale di corpo d’armata Angelo Michele Ristuccia, il comandante del Comando militare esercito “Sardegna”, generale Stefano Scanu, il capo di Stato Maggiore della Brigata "Sassari", colonnello Carlo Di Pinto, e il comandante del 3° reggimento bersaglieri, colonnello Alessandro Latino.

Il dolore

Don Pietro Piras dopo aver riportato il cordoglio del cardinale Arrigo Miglio, si è rivolto alla famiglia Pistis: «Voglio anche esprimere a Paola, ai ragazzi e familiari, i sentimenti di dolore della nostra comunità- ha detto - una famiglia duramente colpita in passato da diverse situazioni di dolore. Oggi oltre che per Stefano, vogliamo bussare al cuore di Dio per questa famiglia perché la guardi con un occhio di compassione e tenerezza, le dia serenità e pace interiore insieme alla luce della fede». La cerimonia si è conclusa con la lettura della “Preghiera del bersagliere”.

Al termine della funzione il comandante del Terzo reggimento ha consegnato ai familiari di Stefano Pistis il tricolore piegato rigorosamente dai commilitoni e successivamente il corteo funebre si è diretto verso il cimitero del paese.

