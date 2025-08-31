VaiOnline
Capoterra.
01 settembre 2025 alle 00:35

Folla per la Notte bianca tra piatti tipici e appuntamenti culturali  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le tradizioni dell’Isola, migliaia di persone nel centro storico per godersi spettacoli, appuntamenti culturali e degustazioni di prodotti tipici: è stata un successo, l’11ª edizione della Notte bianca di Capoterra, organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale Su Connottu.

Dal pomeriggio sino a notte fonda, residenti e turisti si sono riversati nelle strade del cuore di Capoterra alla scoperta del ricco programma degli appuntamenti organizzati a Casa Melis e nelle piazze. Molto apprezzate le esibizioni del neonato coro femminile Su Connottu, e la sfilata delle maschere del carnevale di Siurgus Donigala.

Christian Ruiu, presidente dell’associazione Su Connottu, ringrazia chi ha partecipato alla riuscita della serata: «Ancora una volta i capoterresi e le persone arrivate da fuori hanno risposto positivamente, è stata una serata all’insegna della cultura e delle tradizioni della nostra terra. Un ringraziamento particolare va ai volontari per la sicurezza stradale, sanitaria e logistica e all'amministrazione comunale che rinnova e consolida la presenza della tradizione sarda più autentica nella comunità».

Roberto Mulliri, presidente del centro commerciale naturale “Welcome to Capoterra”, plaude all’iniziativa: «Appuntamenti come questo contribuiscono a riportare i cittadini alla scoperta del centro storico, e permettono alle attività commerciali di lavorare meglio. In futuro sarebbe auspicabile organizzare anche altri eventi in grado di animare il cuore di Capoterra».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la guerra

Turisti israeliani a Olbia accolti da un sit-in di protesta

A Punta La Marmora sventola la bandiera palestinese 
Tania Careddu Giorgio Ignazio Onano
Energia

Mogorella, tutti in campo contro le batterie cinesi: «Saranno la nostra fine»

Il sindaco: «Il ricorso al Tar? Vedremo» Gli attivisti: «Attacco all’Autonomia» 
Lorenzo Piras
Il caso

«Magistrati killer, e la stampa li aiuta»

Musumeci all’attacco. L’Anm: ci delegittima, noi gli assassini li prendiamo 
L’emergenza.

Assalto delle vespe, chiude l’ex Vetreria

Invasione di sciami nell’area cani, accanto al bar e nel parco: trovato il nido 
Mauro Madeddu