Folla per la Notte bianca tra piatti tipici e appuntamenti culturali  

Le tradizioni dell’Isola, migliaia di persone nel centro storico per godersi spettacoli, appuntamenti culturali e degustazioni di prodotti tipici: è stata un successo, l’11ª edizione della Notte bianca di Capoterra, organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale Su Connottu.

Dal pomeriggio sino a notte fonda, residenti e turisti si sono riversati nelle strade del cuore di Capoterra alla scoperta del ricco programma degli appuntamenti organizzati a Casa Melis e nelle piazze. Molto apprezzate le esibizioni del neonato coro femminile Su Connottu, e la sfilata delle maschere del carnevale di Siurgus Donigala.

Christian Ruiu, presidente dell’associazione Su Connottu, ringrazia chi ha partecipato alla riuscita della serata: «Ancora una volta i capoterresi e le persone arrivate da fuori hanno risposto positivamente, è stata una serata all’insegna della cultura e delle tradizioni della nostra terra. Un ringraziamento particolare va ai volontari per la sicurezza stradale, sanitaria e logistica e all'amministrazione comunale che rinnova e consolida la presenza della tradizione sarda più autentica nella comunità».

Roberto Mulliri, presidente del centro commerciale naturale “Welcome to Capoterra”, plaude all’iniziativa: «Appuntamenti come questo contribuiscono a riportare i cittadini alla scoperta del centro storico, e permettono alle attività commerciali di lavorare meglio. In futuro sarebbe auspicabile organizzare anche altri eventi in grado di animare il cuore di Capoterra».

