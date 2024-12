Folla per il mercatino di Natale 

Grande folla ieri sera nelle vie Trieste e Roma per l’appuntamento con “le vie del Natale”, letteralmente prese d’assalto da migliaia di persone. Uno spettacolo tra musica, trampolieri, giocolieri, il Babbo Natale, artisti, hobbisti, bancarelle e degustazioni.

Una formula azzeccata, proposta dal Comune (Servizio turismo e tradizioni popolari, eventi istituzionali, sport, spettacolo), in collaborazione degli operatori commerciali. Si proseguirà il 4 dicembre, ancora in altri tratti della via Roma e nella via Mara. Il 13 dicembre in via Giardini. La chiusura è prevista per il 20 dicembre in via Pineta.

L'obiettivo è quello di proporre le passeggiate tra le bancarelle, scoprire regali originali e gustare prelibatezze tipiche delle festività. Un'occasione per vivere il Natale, riscoprendo le tradizioni locali e il calore delle feste di fine anno e la bontà delle degustazioni. (r. s.)

