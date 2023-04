Folla per il Lions day: screening medici, ambiente e cultura 

Il forte vento non ha fermato la partecipazione al Lions Day” al Parco di Monte Claro, organizzato dai Lions Club sardi del Distretto 108L (Lazio, Sardegna e Umbria). Screening, ambiente, cultura, lotta alla povertà, servizi per i giovani: sono le iniziative sulle quali si è concentrata la 52esima edizione.

Diverse le persone in fila per sottoporsi all’esame della vista, al controllo della tiroide o alla visita diabetologica. «Ho familiarità con la maculopatia, perciò ho approfittato di questo evento per uno screening gratuito per sapere se c’è un campanello d’allarme da non sottovalutare», dice Laura Cannas. «Stavolta ho voluto dare un contributo per i più fragili donando un medicinale», dice Michela Demontis, assidua frequentatrice dei Lions Day. Rossano Cataldi ammette di non conoscere la realtà dei Lions: «Mi ha sempre incuriosito sapere chi sono, devo dire che è una manifestazione ben fatta, con tante iniziative interessanti».

Soddisfazione da parte degli organizzatori: «Siamo molto contenti per la buona affluenza», afferma Gabriele Asunis, responsabile “Lions Day 2023”: «Questo dimostra che la gente apprezza le nostre attività». Il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco commenta così: «Una domenica che mette al centro la valenza del volontariato. I Lions sono un valore aggiunto per le istituzioni». Tra le iniziative, attività di recupero e restauro di beni culturali, laboratori, animazione, musica e premiazione dei vincitori del concorso “Poster per la Pace” e “Poster per l’Ambiente”.

