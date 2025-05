Folla per il Guerriero nei luoghi del martirio 

Quando il simulacro è arrivato a Su Rondò, le due ali di folla che per tutta la mattina lo hanno atteso sotto un sole quasi estivo si sono riunite in un grande abbraccio: sono le 13,20, Pula è finalmente pronta a riaccogliere sant’Efisio e a custodirlo per tre giorni. Lasciata Cagliari, dopo le soste a Capoterra, Sarroch e Villa San Pietro, ieri mattina il viaggio del Martire Guerriero ha fatto tappa a Pula, dove resterà sino a domani prima di riprendere i lungo viaggio di ritorno. Sul ponte del rio Pula, dove come vuole la tradizione i pulesi attendono l’arrivo di sant’Efisio, il parroco del paese, don Marcello, Loi lo ha accolto recitando il consueto beni beniu , un benvenuto che si riserva solo agli ospiti più cari, al quale quest’anno il sacerdote ha voluto aggiungere una preghiera di intercessione per far cessare i conflitti che imperversano nel pianeta.

La mobilitazione

Con la fascia tricolore, uniti dall’amore per il santo: anche quest’anno i sindaci dei centri attraversati dalla processione più lunga della religione cattolica, accompagnati dall’Alter Nos Marzia Cilloccu, hanno sfilato l’uno accanto all’altro. «Sant’Efisio non è di Cagliari, e neppure degli altri Comuni che lo accolgono nel lungo viaggio verso Nora – dice il sindaco di Pula, Walter Cabasino -, siamo tutti figli suoi, nessuno escluso, attraverso la devozione nei confronti di questo santo siamo tutti uguali. Credo sia bello, ancora una volta, vedere tutti i sindaci seguire la processione uno accanto all’altro». Capoterra è stato il primo centro della costa ad accogliere sant’Efisio dopo il cambio d’abito a Giorgino: a causa dei lavori a Su Loi la messa è stata celebrata a Maddalena spiaggia alla presenza di migliaia di fedeli: «Ringrazio i colleghi sindaci e tutto il personale operativo che ha fatto sì’ che tutto andasse per il meglio – dice il sindaco, Beniamino Garau -, siamo riusciti anche quest’anno ad accogliere il patrono di Capoterra con tutti gli onori».

Il ritorno

Sempre il Primo maggio, dopo la suggestiva tappa intermedia di Villa d’Orri, dove sant’Efisio tornerà domani, la processione ha proseguito verso Sarroch: come di consueto le sirene dei pompieri della Saras e i giochi d’acqua dei mezzi antincendio hanno salutato il passaggio del corteo. È notte quando il cocchio attraversa via Cagliari, è tardi, ma meno degli altri anni. «I tempi sono stati rispettati, finalmente i fedeli di Sarroch possono accogliere il santo prima che sia notte fonda – dice il sindaco, Angelo Dessì -, siamo felici, quest’anno, di poter riaprire le porte di Casa Mascia ai carradoris e ai buoi per trascorrere la notte». Suggestivo anche l’arrivo a Villa San Pietro, dove ieri la processione ha fatto tappa di buon mattino. «Per la nostra comunità – dice la prima cittadina Marina Madeddu – è un momento molto importante, sant’Efisio per noi è uno di famiglia, lo si può intuire dalla passione con cui si addobbano le strade e dal bagno di folla che lo accompagna per le vie del paese sino alla chiesa».

Rito che unisce l’Isola

All’arrivo del santo a Pula, anche l’assessora regionale alla Cultura, Ilaria Portas: «Questa non è solo la festa dei credenti e dei devoti ma è un rito che unisce tutta l'Isola in un perfetto connubio di misticismo, tradizioni culturali, musicali, di ori e di abiti. La Sardegna è rappresentata in ogni suo aspetto. Per chi arriva da fuori è un colpo d'occhio magnifico su tanti aspetti della nostra identità». Oggi il soggiorno a Pula di sant’Efisio entrerà nel vivo, con la suggestiva processione sulla spiaggia e il ritorno in paese a lume di candela.