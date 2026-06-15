Folla in piazza per il concerto di Marco Carta 

Grande folla in piazza Salvo d’Acquisto domenica sera per il concerto di Marco Carta, che ha chiuso i festeggiamenti per Sant’Antonio. Centinaia di persone hanno ballato sulle note dei successi del cantante lanciato da Maria De Filippi. Tanta partecipazione anche per gli altri appuntamenti, tra quelli religiosi e civili. Ignazio Perra, direttore artistico dell’iniziativa con l’associazione culturale Tam Tam, è soddisfatto: «Un bilancio straordinario, un’affluenza da record. Ed è merito del lavoro instancabile del Comitato, tutto al femminile, che si è impegnato con serietà, sacrificio e genuina umiltà. Un grazie anche al Comune e tutte le istituzioni». Comitato presieduto da Maura Nonnis: «Il concerto di Marco Carta è stato stupendo – dice –, ma anche la partecipazione agli eventi religiosi e al concerto della banda Verdi, ci hanno fatto capire quanta gente ci apprezza e ci sostiene. Dobbiamo ringraziare tutti, per primo il parroco don Franco Puddu, per la sua disponibilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA