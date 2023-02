Folla in memoria di Wojtyla 

«La accogliamo come un grandissimo dono, nella speranza che lasci un’impronta profonda in questa comunità e non solo in questa - ha detto l’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, che ha celebrato la messa dopo aver benedetta la reliquia –. Giovanni Paolo II ha amato fino alla fine, anche nel momento della sofferenza. La Chiesa riprenda a parlare alle persone di temi importanti come il lavoro». Per don Ireneo Schirru, parroco della chiesa della Vergine Assunta, «San Giovanni Paolo II ora dimora anche qui, nella nostra comunità. Per noi è un grande onore e una grande fortuna. È stato un papa amato in tutto il mondo e ancora oggi il suo ricordo vive nei cuori di milioni di persone».

Una marea di persone ha accolto ieri sera nella parrocchia della Vergine Assunta, l’ingresso della reliquia di San Giovanni Paolo II, all’interno della quale sono custodite due gocce del sangue del pontefice polacco risalenti al giorno dell’attentato, il 13 maggio del 1981.

Giunta in città direttamente da Cracovia grazie anche al ponte fra Polonia e Sardegna creato dal circolo dei sardi Shardana di Varsavia, la reliquia di Karol Wojtyla è stata sistemata sull’altare e rimarrà nella chiesa di via Gallus per sempre.

La benedizione

«La accogliamo come un grandissimo dono, nella speranza che lasci un’impronta profonda in questa comunità e non solo in questa - ha detto l’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, che ha celebrato la messa dopo aver benedetta la reliquia –. Giovanni Paolo II ha amato fino alla fine, anche nel momento della sofferenza. La Chiesa riprenda a parlare alle persone di temi importanti come il lavoro». Per don Ireneo Schirru, parroco della chiesa della Vergine Assunta, «San Giovanni Paolo II ora dimora anche qui, nella nostra comunità. Per noi è un grande onore e una grande fortuna. È stato un papa amato in tutto il mondo e ancora oggi il suo ricordo vive nei cuori di milioni di persone».

Il religioso polacco

Al termine della celebrazione è intervenuto anche il reverendo Czeslaw Banaszkiewicz, colui che l’estate scorsa ha celebrato messa in questa parrocchia e si è fatto intermediario presso il cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo emerito metropolita di Cracovia, affinché esaudisse la richiesta di don Schirru di avere la reliquia a Selargius. «San Giovanni Paolo II abita ora nella vostra comunità. Viva la Sardegna, l'Italia e la Polonia», ha detto. Presenti alla funzione il sindaco di Selargius Gigi Concu, la sua vice Gabriella Mameli, il sindaco di Quartucciu Pietro Pisu, il presidente del circolo Shardana Alberto Defraia, la vice Magi Boscu e il segretario Luigi Lai.

Folla di fedeli

La parrocchia selargina, per un evento così importante, ieri non poteva che essere gremita di persone, per lo più fedeli ma anche semplici curiosi. «Ho deciso di venire perché si tratta di un personaggio storico che ha dato tanto al mondo e ha unito persone di ogni estrazione sociale, religione, etnia», afferma Loredana Putzolu. Fabrizio Giua è arrivato da Maracalagonis, «perché volevo rendere omaggio al nostro Santo Padre. Sono andato cinque volte in piazza San Pietro ad ascoltare l’Angelus officiato da lui, mi è rimasto nel cuore e lo prego sempre. Ha esaudito molte delle mie preghiere», dice emozionato. «San Giovanni Paolo II, prega per noi», scandisce all’unisono una coppia di signori anziani con il rosario tra le mani. Per motivi di prudenza, poiché il Covid non è scomparso del tutto, non è stato possibile per i fedeli baciare la reliquia.

Il ruolo del circolo dei sardi

Il dono alla parrocchia selargina è arrivato quasi per caso. «Tutto è nato dalla visita di don Banaszkiewicz – spiega Luigi Lai, segretario del circolo Shardana, che conta 160 famiglie socie e 500 simpatizzanti –. Da quel momento è nata una bella amicizia con don Ireneo, che ha portato i suoi frutti con l’arrivo della reliquia». Nei giorni scorsi è stata consegnata al parroco di Selargius dallo stesso Lai. Domenica, subito dopo la messa, è previsto un incontro con i giovani selargini, sempre in memoria di Giovanni Paolo II.

