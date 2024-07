Folla in festa per l’Europeade 

Ha voluto una foto ricordo con i suoi figli, corredata da un commento. «Una serata bellissima, Nuoro ha bisogno di questi eventi - dice Antonella Olmi -. Una sfilata meravigliosa, sebbene organizzata all’ultimo minuto. Tantissimi gruppi, quanti colori. Finalmente, Nuoro non è solo la festa del Redentore». L’evento più atteso delle quattro giornate di Europeade non ha deluso. La sfilata dei 117 gruppi, con circa tremila figuranti di ogni angolo del Vecchio Continente, è stata un successo. Ha ravvivato il capoluogo, veicolato internazionalità e messaggi forti. «No alla speculazione energetica», riporta la t-shirt di Gianni Mula, mentre i cartelloni contro l’assalto eolico vengono fatti sparire dalle forze dell’ordine, bollati come non graditi.

Invasione di colori

Non solo un evento. La sfilata di ieri sera verrà ricordata per parecchio tempo. Le polemiche della vigilia, con l’ospitalità locale definita dalla comitiva spagnola «una verguenza», sono state spazzate via in modo definitivo. Ricordi remotissimi, scansati da una città gioiosa. Desiderosa di accogliere e di festeggiare. Sì, il lungo corteo che ha attraversato la città, con partenza da piazza Vittorio Emanuele e arrivo allo stadio Frogheri, dopo aver solcato il Corso e la via La Marmora, ha distribuito amicizia e condivisione. I gruppi hanno ballato, tra sonorità variegate e sorrisi, capaci di conquistare la folla assiepata lungo il percorso. «Che bello vedere una Nuoro così serena, mi piacerebbe fosse sempre così», sussurra una commerciante, dal suo negozio di calzature privo di clienti ma pieno di positività in arrivo dalla strada festante. Una donna si gode lo spettacolo con il marito, davanti alla stazione: «Che magia, quanti colori. Sarà stata pure organizzata all’ultimo momento, però questa Europeade mi è piaciuta un sacco. Ci siamo divertiti e respirato un’aria nuova. Speriamo che sia di buon auspicio per il futuro».

Commercianti

Mentre i gruppi ballano, cantano e suonano musiche che giungono da ogni angolo d’Europa, i commercianti barbaricini mostrano di gradire. Tracciano un bilancio, fanno comprendere come le perplessità della vigilia siano state messe da parte, accantonate da una manifestazione riuscita. «Che bello questo colpo d’occhio, la via La Marmora invasa di colori e di culture differenti», racconta Giancarlo Fois, dalla sua caffetteria: «Gli affari sono andati molto bene, i gelati artigianali hanno accompagnato la sfilata». Giovanna Ticca, la maga della “sebada” da passeggio, parla di affari buoni ma non nasconde un pizzico di disappunto: «La Sardegna non ha risposto, a mio avviso. In giro per l’Isola c’erano troppi eventi in contemporanea, mi è sembrata la festa del Redentore più che l’Europeade. Questo evento meritava tutt’altra partecipazione e coinvolgimento». Oggi giornata conclusiva: messa alle 11.30 in Cattedrale con il vescovo Mura, poi in serata balli e danze fino a notte fonda allo stadio Frogheri.

