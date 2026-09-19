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Notte bianca
20 settembre 2026 alle 00:09

Folla in centro, organizzatori soddisfatti 

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Partecipazione oltre le aspettative venerdì sera per la Notte bianca. L’evento, organizzato da Comune, Centro commerciale naturale e numerose realtà cittadine, ha coinvolto cittadini di tutte le età nel percorso da via Lamarmora a piazza Asproni. Già alle 19, folla al corso Garibaldi e piazza Vittorio Emanuele tra cibo, spettacoli, negozi e musica. Concentrazione dalle 21 circa nelle piazze e un continuo via vai tra via Lamarmora e il Corso. Soddisfatto il sindaco Emiliano Fenu. «Il centro di Nuoro si è riempito di persone, musica, spettacoli, sport, buon cibo e voglia di stare insieme - dice -. È questa l’idea da cui siamo partiti per costruire la Notte bianca di quest’anno: non un evento calato dall’alto, ma una serata costruita coinvolgendo associazioni di categoria, esercenti e negozianti, società sportive, realtà culturali e cittadini».

C’è ancora qualche miglioria da fare. «Possiamo migliorare la distribuzione delle attività lungo il percorso, la gestione del traffico e diversi aspetti organizzativi. E vogliamo farlo», aggiunge Fenu. I commercianti che hanno aderito hanno apprezzato il metodo. Per l’assessore alle Attività produttive Pino Mercuri «la condivisione è stata un elemento fondamentale nell’organizzazione della Notte bianca».

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