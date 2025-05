Folla immensa per i 25 anni della chiesa parrocchiale 

Festeggiamenti sobri, ma significativi, per i primi 25 anni della chiesa parrocchiale della Santa Famiglia di Nazareth. Un importante traguardo, in cui tutti si sono sentiti parte della storia e del futuro della parrocchia. Una grande festa popolare, con processione e fiaccolata lungo le vie del popoloso rione di Scalarba e in parte quello di Bonu Trau, che ha richiamato centinaia di persone e che ha caratterizzato la vita della cittadina nei primi due giorni di questa settimana, culminata con una messa solenne, con la partecipazione del vescovo, monsignor Mauro Maria Morfino, il parroco padre Andrea Rossi, i vice parroco, don Marco Saurra e don Leonardo Arca, con la presenza del primo parroco della chiesa, don Mario Cadeddu, altri presbiteri e diaconi del territorio.

Non è mancato l'architetto Giuseppe Pirisi, che ha disegnato la chiesa, costruita su un terreno confinante con il commissariato di Polizia. Una chiesa di concezione moderna, che dispone di un ampio sagrato e di un portico. «Una chiesa dove tutti hanno lavorato - ha detto il vescovo Morfino- dall'architetto, agli operai, al parroco di allora, don Mario Cadeddu, i diaconi e tutta la comunità». «L'attività parrocchiale in questa cittadina è intensa e significativa- ha detto il sindaco Riccardo Uda - grazie anche al lavoro svolto con la presenza attiva dell'intera comunità». (f. o.)

