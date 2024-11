Folla enorme per l’addio a Falconi 

Inviata

San Teodoro. La Via crucis di Fonni arriva nella grande chiesa di Santa Teresa di Calcutta, a San Teodoro. Il dolore sovrasta la folla che sta dentro e fuori, ammutolita davanti alla bara di Mauro Falconi, l’albergatore morto dopo un terribile schianto con la moto avvenuto a San Teodoro, dove da tempo viveva con la famiglia, appena 72 ore dopo la tragedia che s’è portata via quattro giovanissimi, finiti con l’auto nella scarpata, a pochi chilometri dal paese. Una terribile sequenza di dolore tanto pesante da gelare parole e lacrime. Il silenzio riempie di compostezza anche in questa giornata.

Il legame

Ieri pomeriggio sull’altare, a concelebrare la messa, c’è il parroco di Fonni, don Luciano Monni, che venerdì ha benedetto le salme di Michele Coinu, Lorenzo Figus, Marco Innocenti e Michele Soddu, ragazzi tra 17 e vent’anni. Con lui è arrivato anche don Roberto Carta, originario di Fonni e sacerdote a Nuoro. Presenze preziose, suggello del forte legame di Mauro Falconi, 47 anni, con la sua comunità d’origine. «Tante volte Mauro ha venerato la Madonna dei Martiri», ricorda don Luciano Monni nella chiesa strapiena di gente. Fuori un’altra folla segue la celebrazione. Sono tantissimi gli amici e i parenti giunti da Fonni e da altri centri come Orotelli, paese di Sandra Zoroddu, moglie di Mauro. La famiglia Falconi è molto conosciuta in tutta la Barbagia come in Gallura: a San Teodoro gestisce l’hotel Bonsai. In prima fila c’è anche Daniela Falconi, sindaca di Fonni e cugina della vittima.

L’omelia

«Un abbraccio di affetto e speranza alle comunità di San Teodoro e di Fonni, colpite dallo stesso dolore». Con queste parole il parroco don Alessandro Cossu, che presiede la celebrazione, sottolinea la condivisione di questa giornata segnata dal lutto.

Spiega: «I perché delle tragedie noi non li possiamo spiegare. Ci sono risposte umane che tutti ci siamo dati in questi giorni, a volte anche cattive, maliziose, giudiziose, ma sempre limitate e che lasciano il tempo che trovano. Occorre scoprire tutto quello che c’è dietro un incidente per giudicare o condannare. Sono sempre risposte umane e non ce ne facciamo nulla. Sappiamo solo con certezza che la vita è nelle mani di Dio».

Rispetto della vita

«Nonostante i vari incidenti, le varie raccomandazioni continuiamo a vedere morti sulle strade: Mauro è una di queste vittime. Sono certo che era benvoluto da Dio». Il parroco riporta le parole della moglie Sandra: «Era buono». E aggiunge: «Le qualità che uno ha non garantiscono la vita qua, ma un posto nel cielo». E poi: «Ci dobbiamo rendere conto che la vita è un dono e come tale va vissuto. Bisogna avere rispetto del corpo, cura del prossimo e di se stessi, attenzione di ciò che si fa e anche di ciò che non si deve fare come anche correre in macchina e in moto».

Il parroco richiama la figlia di Mauro e si rivolge, da persona di fede, soprattutto alla mamma Caterina che a San Teodoro fa la catechista. «Non si concentra sulla morte, mi ha detto del dolore che ha nel cuore e mi ha chiesto di pregare perché Mauro vada direttamente in paradiso». Cita le parole di Sant’Ambrogio a Santa Monica per dare forza alla speranza: «Una mamma da Dio è sempre ascoltata».

Al termine della messa il lungo corteo verso il cimitero, aperto dai più piccoli: i compagni di classe della figlia di Mauro Falconi e tanti bambini del catechismo.

RIPRODUZIONE RISERVATA