Folla e sorrisi agli eventi anti degrado 

Si è chiusa mercoledì sera la rassegna “Estate in piazza IV Novembre” organizzata dalla cooperativa Laurus con il Comune per creare uno scambio intergenerazionale e favorire il rilancio della piazza.

E c’erano tutti: gli anziani intenti a giocare a carte e a biliardino negli spazi appositamente allestiti e i bambini che hanno allestito gli stand del mercatino delle pulci. «È stata un’iniziativa molto bella che dovrebbero ripetere più spesso» ha detto Salvatore Siddi 75 anni, «magari pulendo un po’ di più la piazza, visto che ci sono i rifiuti anche dentro le aiuole e riparando la pavimentazione distrutta».Valeria Mua 38 anni ha portato i suoi bimbi in una piccola bancarella del mercatino, «occasioni come questa fanno capire anche ai bambini come riciclare i giochi. È stato bello stare tutti insieme con gli anziani».La rassegna è andata avanti per tutto agosto e ha riscosso un grande successo attirando anche persone che spesso non frequentano la piazza.

RIPRODUZIONE RISERVATA