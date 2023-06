Folla e passione nelle prove notturne 

La macchina del Palio del 2 luglio, dedicato alla Madonna di Provenzano, si è messa in moto. Il tufo ha fatto la ricomparsa in Piazza del Campo, così come le staccionate e i canapi, mentre nei giorni scorsi è stato presentato il drappellone, dipinto quest’anno dall’artista molisano Roberto Di Jullo.

Soprattutto si rivedono i cavalli in piazza per le prove notturne, quelle più suggestive, dove un centinaio di Anglo-Arabo-Sardi provano le curve e si sfidano al galoppo in previsione di una possibile scelta che solo nei prossimi giorni diventerà realtà. Le prove servono infatti per fare in modo che i cavalli si mettano in risalto ma anche i fantini, che magari cercano di convincere una contrada delle dieci che domenica correranno in piazza ad affidargli la monta e che saranno Istrice, Drago, Torre e Chiocciola, le quattro estratte, un mese fa. Le altre sei che partecipano di diritto sono invece Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio e Tartuca.

Per quanto riguarda i cavalli, di solito, non viene ammesso l’Anglo-Arabo-Sardo che è nettamente migliore né quello decisamente inferiore, ma i dieci che sono più o meno dello stesso livello. Certamente, la maggior parte, come sempre accaduto negli ultimi anni, proverrà da allevamenti della Sardegna.

Nella prima giornata di prove notturne, ieri, ha impressionato il cavallo Tale e quale e poi Una per tutti e Abbasantesa. Questa mattina all’alba, previste altre quattro batterie in vista della Tratta di domani insieme ai nove cavalli già ammessi direttamente: Arestetulesu, Astoriux, Remorex, Reo Confesso, Tabacco, Ungaros, Violenta da Clodia, Viso d’Angelo e Zio Frac.

