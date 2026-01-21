Folla e palloncini per Francesco 

In prima fila i bambini delle scuole elementari. Tutti con una rosa bianca in mano, in corteo, hanno accompagnato la bara bianca, col piccolo Francesco Pio, dalla casa del dolore, in via Repubblica, a Ottana, fino alla chiesa di San Nicola, colma all’inverosimile, dentro, nel sagrato e nella piazza antistante, dove c’è ancora un cumulo di tronchi per Sant’Antonio. Ad accompagnare il piccolo Francesco Pio Fenudi nel suo ultimo viaggio c’erano le comunità di Ottana e di Dualchi. Una folla immensa, ammutolita, affranta, che si è stretta attorno ai genitori, Jessica Colomo e Antonello Fenudi, colti da un pianto ormai senza lacrime.

L’omelia

Perché, si chiedono in tanti. «Perché? - dice dal pulpito il parroco don Pietro Borrotzu, scosso e visibilmente commosso -. Questa è la prima, forse l’unica domanda che la morte di Francesco Pio fa venire nella mente e sulle labbra. Mi è stata rivolta da Nello e da Jessica, quando li ho raggiunti la notte della morte del loro carissimo Francesco Pio, passato in un attimo dal sonno alla morte. È la domanda che sta accompagnando e condizionando anche la vita della nostra comunità. Ormai da una settimana stiamo quasi vivendo una vita sospesa, dove prevale lo sgomento e l’angoscia. E forse, nel dolore riusciamo a vivere in modo più compiuto la nostra esperienza di comunità, perché Francesco Pio lo sentiamo come figlio di tutti e anche il dolore è di tutti». Il sacerdote, alzando lo sguardo, chiede ancora: «Perché Signore? In questa versione c’è anche quasi una punta di rimprovero a Dio: quasi gli attribuiamo la responsabilità di quanto è avvenuto. Mi sono sorpreso anche io a formulare questa domanda al Signore. Non si tratta di una mancanza di fede o di una bestemmia. Esprime piuttosto la necessità di confrontarsi con lui, di trovare qualche risposta dall’unico che ci può rispondere». Nel silenzio, don Borrotzu prosegue: «Un elemento di conforto lo troviamo nella domanda che nella sofferenza anche Gesù ha elevato al padre: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E il Padre ha risposto dopo tre giorni, con la risurrezione». Rivolto ai genitori don Pietro dice: «Nessuno di noi è in grado di dirvi perché sia stato chiesto a voi di affrontare questa prova. Ma la risposta c’è: ed è nella convinzione cristiana che la speranza non è vana. Francesco Pio ha solo assaggiato su questa terra la vita nuova dell’amicizia di Dio e la gioia della nostra vicinanza e del vostro amore: questa è già una resurrezione. Ora la vivrà in pienezza nell’amicizia di Dio, in un orizzonte senza fine. L’altra risposta è nella solidarietà, nella condivisione del dolore». Fuori dalla chiesa i bambini liberano in cielo i palloncini bianchi e azzurri. Un coro: “Ciao Francesco Pio”.

