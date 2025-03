Folla e affari nel mercatino degli ambulanti 

Non solo frutta, verdure di stagione, salumi, formaggi e abbigliamento. C’è anche un orologiaio nel mercatino del lunedì nel rione di Serra Perdosa. Il grande bazar continua ad essere negli anni un’istituzione cittadina, oltre che un appuntamento fisso degli iglesienti a caccia di offerte. Si estende lungo via Pacinotti e continua ad essere molto frequentato, nonostante la vicinanza con il grosso centro commerciale.

Gli ambulanti

C’è chi da 35 anni si sveglia alle quattro del mattino per arrivare alle 7 del mattino a Iglesias, come Fausto Angioni e consorte, originari di Laconi ma residenti a Quartu, che assieme ai loro figli vendono salumi e formaggi: «Ogni giorno ci tocca un posto diverso: Oristano, Serramanna, Senorbì e tante altre – racconta Angioni -. Partono sei automobili ogni giorno da casa nostra: è un lavoro che abbiamo tramandato non solo ai nostri figli, ma anche ai nipoti. Per fare questo lavoro devi essere competente e assicurarti ogni giorno di avere la merce buona». Diverse e stagionali sono le abitudini di chi compra, anche se a detta dei commercianti ci sono dei prodotti che il cliente medio predilige: «Tra formaggi e salumi, agli iglesienti piace molto la salsiccia», dichiara Angioni. Per quanto riguarda le scelte ortofrutticole, vanno per la maggiore i pomodori “cuore di bue”, ma anche i carciofi: «L’iglesiente per la verdura spede mediamente 8 euro – racconta Diego Bellu, produttore agricolo di Decimoputzu -. La qualità che si trova nei mercatini come questo attira la clientela».

La crisi

«Ci sono stati degli aumenti indiscriminati per quanto riguarda le materie prime, a causa della concorrenza spietata delle multinazionali», racconta Angioni. «Qui non trovi solo persone di Iglesias, ma anche di paesi limitrofi – dichiara Bellu -. Nei paesi organizzano i mercatini, ma preferiscono venire qui perché c’è più scelta». «Ma i libri ancora resistono», conferma Daniele Spano, commerciante di Assemini. Ci sono anche tante persone che arrivano in via Pacinotti per far riparare i loro orologi dall’artigiano Alessio Serra di Cagliari. «Essendo uno dei pochi rimasti – dice – ho un numero di clienti tale che mi permette di proseguire la mia attività. Mi piacere fare questo lavoro in mezzo alla gente».

Passeggiate e acquisti

«Di solito si viene qui anche per fare una passeggiata – dicono Lina Mua e Maria Caddeo – ma anche per trovare qualcosa che costi poco. Fa sempre piacere venire qui, anche se tanti anni fa il mercatino era più ricco e variegato». «Io cerco sempre le offerte – afferma Giulia Sanna – a volte si fanno buoni affari».

