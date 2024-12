Folla e affari al mercatino degli hobbisti 

Il bel tempo ha aiutato anche ieri il mercatino degli artigiani, hobbisti e vintage, organizzato dall’associazione turistica quartese e allestito in piazza IV Novembre. Complice il sole in tanti anche questa volta, si sono aggirati tra le cinquanta bancarelle, quasi raddoppiate rispetto al debutto. Un’intera area era dedicata al vintage e la mattinata è stata arricchita dalla presenza di tre scrittrici quartesi.

Tra gli espositori Luana Capizzi e le sue creazioni di carta. «Mi piace molto questa idea del mercatino. Ero presente anche alla prima giornata. È un’occasione per farci conoscere e per vendere le nostre creazioni». E poi Valeria Monteleone e suo marito Gualtiero Capra con i bellissimi quadri realizzati con sagome ritagliate in ottone e rame. «Siamo contenti di essere qui» dicono, «la gente apprezza». Il mercatino tornerà il 15 dicembre per poi riprendere la prima domenica di ogni mese fino a giugno sempre in piazza IV Novembre.

