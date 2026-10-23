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Burcei.
24 ottobre 2026 alle 00:45

Folla di visitatori nella biblioteca all’ex Montegranatico 

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Restaurato negli ultimi anni, l’ex Montegranatico di Burcei ospita da alcuni giorni anche la sede della biblioteca comunale trasferita dal piano terra dell’ex Municipio. La cerimonia di inaugurazione è avvenuta alla presenza di amministratori e di tanti cittadini. L’obiettivo è dare la giusta importanza alla cultura anche attraverso l’immobile più rappresentativo del paese, in posizione centrale e vicino alla scuola elementare.

I lavori di restauro dell’edificio sono stati realizzati sotto la precedente amministrazione. «In questi giorni sono aumentate le presenze e anche le richieste di prestiti di libri», sottolinea il sindaco Marcello Malloru, «tra i prossimi obiettivi c’è il potenziamento della struttura con nuovi arredi, dotazioni informatiche e l’implementazione del patrimonio librario».

Per il futuro si pensa anche a uno spazio “coworking” che permetterà a giovani, studenti, professionisti e associazioni di disporre di uno spazio moderno, attrezzato e condiviso per lo studio, il lavoro agile e l’organizzazione di attività culturali, formative e laboratoriali.

«In questa ottica di potenziamento e valorizzazione», aggiunge il primo cittadino, «si punta a organizzare il prossimo anno un festival letterario che prevede incontri con autori, presentazioni di libri, laboratori di lettura e poesia. Così la biblioteca da semplice servizio di prestito dovrebbe trasformarsi in un centro culturale polifunzionale, luogo di aggregazione e formazione».

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