Folla di visitatori nella biblioteca all’ex Montegranatico 

Restaurato negli ultimi anni, l’ex Montegranatico di Burcei ospita da alcuni giorni anche la sede della biblioteca comunale trasferita dal piano terra dell’ex Municipio. La cerimonia di inaugurazione è avvenuta alla presenza di amministratori e di tanti cittadini. L’obiettivo è dare la giusta importanza alla cultura anche attraverso l’immobile più rappresentativo del paese, in posizione centrale e vicino alla scuola elementare.

I lavori di restauro dell’edificio sono stati realizzati sotto la precedente amministrazione. «In questi giorni sono aumentate le presenze e anche le richieste di prestiti di libri», sottolinea il sindaco Marcello Malloru, «tra i prossimi obiettivi c’è il potenziamento della struttura con nuovi arredi, dotazioni informatiche e l’implementazione del patrimonio librario».

Per il futuro si pensa anche a uno spazio “coworking” che permetterà a giovani, studenti, professionisti e associazioni di disporre di uno spazio moderno, attrezzato e condiviso per lo studio, il lavoro agile e l’organizzazione di attività culturali, formative e laboratoriali.

«In questa ottica di potenziamento e valorizzazione», aggiunge il primo cittadino, «si punta a organizzare il prossimo anno un festival letterario che prevede incontri con autori, presentazioni di libri, laboratori di lettura e poesia. Così la biblioteca da semplice servizio di prestito dovrebbe trasformarsi in un centro culturale polifunzionale, luogo di aggregazione e formazione».

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