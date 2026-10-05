Folla di visitatori dal territorio per la Sagra del Mandorlo 

Sant’Andrea Frius ha vissuto una giornata di grande partecipazione con la Sagra del Mandorlo, che ha richiamato una grande folla di visitatori. A promuovere la manifestazione è stata la Pro Loco Frias, con il Comune e il coinvolgimento delle realtà locali. Nelle vie del centro stand, espositori e punti ristoro. Accanto agli hobbisti e agli artigiani hanno trovato spazio ricami, scialli, oggetti della tradizione, dolci preparati dalle famiglie del paese e antichi mestieri come quello de “su ferreri”. In biblioteca i bambini sono stati coinvolti nel laboratorio dedicato alla mandorla e alle tradizioni, mentre una mostra fotografica ha riportato alla memoria immagini del paese di un tempo. Tra i momenti più attesi il concorso “Sa trutta de Tzia Efisiedda”, vinto da Annalaura Stella, di Armungia, sposata a Silius. Spazio anche allo showcooking e alle preparazioni dal vivo, mentre le postazioni food and drink, tra cui quelle del Comitato 1988 e del Comitato de Su Foghidoni, hanno animato la giornata. Pomeriggio folk con la rassegna “Isola in Festa”. Per le vie del paese Federico Coni, organettista di Sant’Andrea Frius, accompagnato dalla voce di Salvatore Contu, ha animato la sfilata dell’associazione “Sant’Isidoro”. Il presidente della Pro Loco Antonello Melis: «La presenza di tante persone premia il lavoro fatto e dimostra quanto sia importante continuare a valorizzare la mandorla e le nostre tradizioni».

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