Folla di visitatori alla sagra 

Grande folla a Desulo ieri per il primo giorno della kermesse “La montagna produce” che quest’anno andrà avanti fino a domenica. Tantissimi gli stand allestiti nel centro del paese, in mostra soprattutto i prodotti locali.

Soddisfatti i commercianti per il primo giorno della manifestazione che ha coinciso con la festa di Ognissanti. «Eravamo preoccupati per le previsioni meteo che indicavano pioggia tutto il giorno, invece è andata bene e ci sono abbastanza visitatori, tutto sommato ci riteniamo soddisfatti - dice Bastiano Peddio, che fa l’ambulante - abbiamo iniziato bene e speriamo di finire meglio».

Museo diffuso

Un momento di grande interesse è stata la premiazione della trentunesima edizione del concorso letterario “Montanaru”: gara di poesia e prosa in lingua sarda e sonetto nella variante desulese. Altri momenti clou la sfilata delle maschere Boes e Merdules di Ottana, i Tumbarinos di Gavoi, il tenore “San Gavino” di Oniferi e l’inaugurazione del murales di Pina Monne che ritrae la figura di “tiu Carencia”, personaggio noto a Desulo. Il murales fa parte di un progetto di museo diffuso per abbellire l’abitato con quadri e statue di grandi artisti.

Oggi si continua con la fiera dei prodotti agroalimentari del Gennargentu, le visite al centro “Issiria” tra attività tradizionali, percorsi tematici, degustazioni e mostre, tra cui quella della cera e del telaio. Nelle sala conferenze dell’istituto comprensivo previsto anche il ricordo dei defunti, in particolare delle persone mancate l’anno scorso.

Centro commerciale

Protagonista della kermesse è anche l’associazione Centro commerciale naturale, aggregazione spontanea di operatori e artigiani, costituita da 55 soci.

Ha organizzato diversi eventi che si svolgeranno lungo via Lamarmora e in via Cagliari: sabato sfilata del gruppo musicisti e sbandieratori San Guantino di Iglesias e domenica l’esibizione della SeuinStreet Band, presente jukebox 2.0 tutti i pomeriggi con vasto repertorio musicale e gli organetti desulesi con Maria Basilia Calaresu e Marco Liori nel percorso della manifestazione. Tutti gli eventi del Centro commerciale naturale sono stati finanziati con la lotteria “Montagna produce 2023”. Domenica ci sarà una festa in cui verranno estratti i biglietti vincenti.

«Mi aspettavo meno persone, invece c’è stato una buona affluenza di pubblico - dice Aurelio Casula, presidente dell’associazione - i visitatori erano molto contenti della sfilata delle maschere del gruppo di Ottana. Pensiamo come Centro commerciale naturale di aver raggiunto l’obiettivo di proporre momenti di intrattenimento agli ospiti».

