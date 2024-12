Folla di fedeli per la prima messa 

Il pavimento in marmo di Carrara dona alla chiesa lucentezza e eleganza. Ieri sera la chiesa di santa Maria Assunta ha ospitato i fedeli dopo i lavori per la ristrutturazione. La prima messa è stata celebrata dall’arcivescovo Roberto Carboni, voluto fortemente dal parroco monsignor Giuseppe Sanna. Tantissimi cittadini, gli ex parroci e l’abate Luigi Tiana hanno partecipato alla celebrazione, animata dal coro polifonico. Un regalo di Natale per la comunità che da tempo aspettava questo momento tanto più che il restauro è stato possibile anche grazie ai cittadini. Per i lavori sono stati spesi 120mila euro finanziati dalla Cei e altri 60mila provenienti dall'iniziativa “Una mattonella di santa Maria”. Tantissimi cabraresi hanno donato 50 euro per consentire la prima parte dell’opera; ora bisogna terminare il restauro della balaustra dell’altare maggiore. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA