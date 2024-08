Folla di fedeli per il frate povero  

Il viavai dei pellegrini è continuo da giorni. A Laconi si respira un’aria magica: dentro la chiesa del paese non ci sono le spoglie di Sant’Ignazio come alcuni anni fa ma una reliquia, la bisaccia, simbolo della questua. È arrivata sabato scorso, da Cagliari. Un evento importante per il paese del Sarcidano, bardato a festa per il frate cappuccino.

La festa

Da domani a sabato Laconi celebra il primo santo sardo, una delle principali figure spirituali dell'Isola, nato nel centro del Sarcidano il 17 novembre del 1701. Venerato in tutta la Sardegna, per lui ogni anno, a fine agosto, il paese organizza una grande festa durante la quale la comunità ricorda la sua vita e i suoi insegnamenti di carità e umiltà. Tre giorni di fede e di spettacoli organizzati dal Comune grazie allo stanziamento di 30mila euro e al contributo della Regione di 120mila. «Cifra stanziata per le quattro feste dell’anno dedicate a Sant’Ignazio - spiega il sindaco Salvatore Argiolas - L’organizzatore della grande festa è il Comune, non c’è alcun comitato, tanto meno Pro Loco».

I riti religiosi

Domattina tre messe, una alle sette, l’altra un’ora dopo seguita dalla benedizione del pane e poi alle 10.30. Alle 17 la celebrazione è prevista in località "Is Forrus”, dove è presente il monumento dedicato agli aviatori Caduti: presiede don Claudio Cera. Alle 18 la messa animata dal coro polifonico maschile laconese. Alle 21 il rosario in piazza. Venerdì mattina le stesse quattro messe, quella delle 10.30 sarà presieduta da monsignor Giuseppe Batturi, arcivescovo metropolita di Cagliari. Alla fine della celebrazione il sindaco di Laconi offrirà l'olio per la lampada di Sant’Ignazio. Messa poi alle 12, alle 17 e alle 18. Sabato mattina l’orario delle messe non cambia. La sera, alle 19, la processione per le vie del paese. Sarà possibile visitare anche la casa natale del santo, nella via omonima. I pellegrini potranno entrare a piccoli gruppi per ammirare i pochi mobili presenti. Nessun lusso: la casa rispecchia quella che è stata la vita del frate, povero ma generoso.

Gli spettacoli

Domani è prevista la commemorazione dei caduti nell’incendio del 29 agosto 1985. Alle 16 il saluto dei familiari in Comune, alle 17 la deposizione delle corone di alloro al monumento in località "Is Forros”. Poi animazione per i bambini e musica per gli adulti. Alle 21:30 i Collage in concerto all’anfiteatro. Venerdì alle 18 la presentazione del libro "Si Sardi chi può'" di Nicola Cancedda, alle 19 schiuma party, alle 21.30 musica con vari artisti tra cui Maria Giovanna Cherchi. Sabato, dalle 21.30, la rassegna regionale del folklore. Voci, danze e suoni in piazza Marconi con dieci gruppi folk.

