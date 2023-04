Folla di fedeli alle celebrazioni per l’arrivo del nuovo sacerdote 

Grande festa ieri, nella chiesa di Santa Maria di Monserrato di Tratalias e nella parrocchia della Beata Vergine del Rosario a Villaperuccio. Alla presenza del cardinale Arrigo Miglio ha fatto il suo ingresso don Francesco Mannu, in sostituzione di don Maurizio Mirai, trasferito a Villamassargia.

Don Francesco, 35 anni, originario di Domusnovas, guiderà i fedeli delle due comunità: «Sono molto entusiasta, il mio pensiero va verso tutti gli impegni che avrò. Cercherò di incastrarli nel miglior modo possibile, per poter essere testimone in tutti gli ambiti in cui sono chiamato a svolgere il mio servizio, compreso l’ambito scolastico, essendo insegnante all' Ipia di Iglesias. Gesù disse a Pietro “Non temere”: anch'io seguirò le sue parole». Don Francesco è venuto in parrocchia in modo non ufficiale già lunedì, in l'occasione dell'arrivo della Madonna Nera che a fine aprile viene portata in parrocchia e dove rimarrà fino al 31 maggio quando in processione verrà accompagnata nel santuario di monte Narcao che, per 11 mesi all'anno, è la sua dimora. Grande partecipazione anche delle autorità politiche e militari, che hanno reso omaggio al nuovo sacerdote. Fra i tanti sacerdoti che hanno accompagnato don Mannu nell'avvio del nuovo percorso erano presenti anche don Giorgio Uccheddu parroco per 36 anni e don Maurizio Mirai parroco di Villaperuccio per oltre 4 anni.

