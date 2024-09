Folla di fedeli alla processione di Santa Maria 

Un lungo corteo di fedeli ha accompagnato il simulacro di Maria Bambina per le strade del centro storico. La festa di Santa Maria di Cepola, ha vissuto ieri il suo momento più intenso con la processione a cui hanno partecipato i gruppi folk cittadini Città di Quarto, Su Idanu e l’associazione Nodas.

Prima, la messa all’aperto nel cortile dell’antica chiesetta di Santa Maria di Cepola e l’affidamento dei bambini nati nell’anno, alla Madonna. In serata sul palco lo spettacolo folkloristico con i gruppi partecipanti.E la festa prosegue anche oggi alle 21,30 con la gara poetica campidanese degli improvvisatori mentre il 12 ci sarà il cambio della bandiera dall’abitazione del presidente Cristian Boscu a casa del nuovo presidente Alessio Pani a Flumini.Intanto la città si prepara alla settimana di festeggiamenti per la patrona Sant’Elena. Oggi prosegue il triduo di preghiera alle 18,40 in basilica.

