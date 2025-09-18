Folla di fedeli accoglie il nuovo parroco 

Prima di diventare parroco di Perdasdefogu, don Luca Fadda era stato a Ilbono, pochi chilometri a sud di Arzana. Qui, da ieri, è il pastore d’anime della comunità che l’ha accolto in un festoso giovedì sera. Gremita la chiesa di San Giovanni Battista, la sua nuova dimora. L’arrivo, alle 18.30 di ieri, è stato salutato da un lungo applauso. Quarantadue anni, sacerdote dal 2010, don Fadda si è insediato nella parrocchia di Arzana dopo l’esperienza a Perdasdefogu, dov’era arrivato da Ilbono. Originario di Mandas, il sacerdote è anche componente del Consiglio presbiterale e delegato per il diaconato permanente e i ministeri laicali. Raccoglie l’eredità ministeriale da don Michele Congiu, divenuto vicario generale della diocesi di Lanusei. Ad accompagnare don Fadda, il vescovo Antonello Mura e uno stuolo di sacerdoti provenienti da diversi centri della Diocesi. Ad accoglierlo, il sindaco di Arzana, Angelo Stochino. Presenti anche i primi cittadini di Perdasdefogu, Bruno Chillotti, e di Mandas, Umberto Oppus, cugino e padrino di don Fadda. Con la celebrazione a San Giovanni Battista, monsignor Mura ha completato le cerimonie di ingresso dei nuovi parroci che, tra martedì e ieri, nell’ambito di un normale processo riorganizzativo, hanno preso possesso delle parrocchie di Perdasdefogu, Jerzu e Arzana.

