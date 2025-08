Folla commossa per l’ultimo saluto all’operaio morto 

Pula, ieri, si è fermata per dare l’ultimo saluto a Michele Fuedda, il trentanovenne deceduto mercoledì scorso, in seguito a un tragico incidente avvenuto nel cantiere dove lavorava per la nuova Sulcitana. La bandiera del Comune a mezz’asta e le serrande abbassate per il lutto cittadino, hanno accolto il feretro del giovane giunto nella parrocchia di San Giovanni mezz’ora prima delle esequie. Ad attenderlo l’intera comunità.

La bara di noce chiaro, ricoperta di rose bianche, ha superato il sagrato tra due cordoni di composizioni floreali, lasciati in segno di affetto da amici e parenti. La chiesa, gremita fin dal primo pomeriggio, si è stretta attorno ai familiari. Fuori, in centinaia, hanno seguito in rispettoso silenzio lo svolgimento della cerimonia funebre attraverso gli altoparlanti della chiesa.

L’unica voce, quella del parroco, don Marcello Lai che, prima d’iniziare ha letto il messaggio di cordoglio inviato dall’Arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi. «Sarebbe meglio far parlare il silenzio – ha detto don Marcello – Tuttavia, come parroco, non posso sottrarmi dal compito di porgere a tutti noi, uniti dal dolore, una parola che possa sostenere e confortare e aprire tutti alla speranza evangelica».

Al termine della funzione, la bara è stata portata nel sagrato, accolta dalle note di “The show must go on”, un brano dei Queen caro a Michele. Sino al cimitero, il carro funebre è stato accompagnato da decine di giovani in bicicletta, amici con cui Michele condivideva la stessa passione. (a. cu.)

