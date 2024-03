Folla commossa per Alessandro 

La chiesa di Santa Maria Maggiore a Orune è stracolma. Dinanzi all’altare la piccola bara di Alessandro coperta da un fascio di candidi boccioli. Accanto la madre Angelica Farina, sulla sedia a rotelle per l’incidente di domenica pomeriggio, e il padre Cesar, tornato dall’Irlanda dove lavora. Lui è inginocchiato davanti al suo piccolo, quasi a impetrare la grazia di riaverlo fra le braccia. Orune ieri pomeriggio si ferma per l’addio al bimbo di pochi mesi morto nella tragedia stradale a Cala Liberotto.

Il dolore

« Non fit de custu munnu, troppo bello, buono, sorrideva a tutti», bisbigliano due donne, quasi a non disturbare il sonno profondo. Al funerale del piccolo Alessandro Delgado il silenzio è surreale, interrotto dai singhiozzi di una comunità attonita, davanti al corpo di un bimbo di appena cinque mesi. Uno schianto terribile sulla Orientale sarda nel quale hanno rischiato la vita la mamma Angelica e due amiche, Paola e Sara, ricoverate negli ospedali di Olbia e Sassari.

L’omelia

«Lasciate che i bambini vengano a me, dice Gesù». Don Totoni Cosseddu legge le parole del Vangelo, la voce rotta da una commozione che inaridisce la gola: «Perché a chi è come loro appartiene il regno dei cieli». «E Alessandro è già in quel regno, accolto da Maria, la Madre di tutte le madri». Don Andrea Biancu, parroco di Orune, celebra la messa insieme a quello di Lula e a don Alessandro Muggianu, parroco di Orosei. Fa eco a don Cosseddu. La sua è una lettera di commiato, un arrivederci nel regno dei cieli. Dice: «Ciao Alessandro, siamo qui in tanti per salutarti, forse stai giocando con gli angeli e mi dispiace interrompere il tuo gioco per dirti». L’omelia è interrotta dai singhiozzi di Angelica, della nonna Maria Carmela e di Cesar che abbraccia la sua compagna, instancabilmente inginocchiato al suo fianco, mentre lei accarezza la piccola bara. «Ho avuto la possibilità di conoscerti - continua don Andrea - avevamo fissato la data del tuo battesimo per la prossima estate, dormivi tranquillo, un bambino dolcissimo. La notizia della tua scomparsa ha lasciato noi tutti senza parole».

Lutto cittadino

Giovanna Porcu, sindaca di Orune, ha dichiarato il lutto cittadino. Negozi chiusi nel pomeriggio. Il paese, come avvolto in un sudario, ha iniziato la sua veglia pasquale. In un cielo appena illuminato da un sole freddo, alcuni bambini, all’uscita della chiesa, hanno lasciato andare dei piccoli palloncini bianchi a forma di cuore, il vento li ha sospinti in alto affinché Alessandro potesse prenderli e iniziare così il suo gioco infinito nel cielo. Alle esequie era presente il console del Messico in Sardegna, Renato Chiesa.

