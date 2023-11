Folla commossa al funerale di Pils 

“La tua arte non verrà mai dimenticata: ciao Davide”. Con questo striscione i tifosi degli Sconvolts, gli ultrà del Cagliari, esposto all’ingresso della chiesa di San Pietro, hanno reso omaggio a Davide Pilloni, in arte Pils, il muralista morto all’età di 38 anni per tumore.

Ieri ai funerali tante persone hanno pregato per Pils, molto apprezzato grazie alla sua arte si è fatto conoscere anche fuori dall’Isola ma opere a parte rimarrà nella memoria perché capace di creare legami forti e duraturi. Davide Falchi, artista e curatore di mostre: «Pils era un virtuoso, un talento che viveva per quello che amava. È stato un esempio per tantissimi giovani».

«Porterò dentro di me tantissimo di lui - dichiara Manu Invisible, collega muralista - il suo ricordo e le nostre esperienze comuni mi faranno da stimolo e fonte di ispirazione. Quello che non si vede di lui è molto di più di quello che ha lasciato sui muri, chi l'ha conosciuto può capire». (sa. sa.)

