Folla commossa ai funerali della donna travolta sulla 130 

Decimomannu si stringe attorno alla famiglia di Greca Melis. Centinaia di persone, tra dolore e commozione, hanno assistito alla funzione religiosa nella parrocchia di Sant’Antonio.

«Ci ritroviamo di nuovo a vivere un momento così triste, ancora una volta dobbiamo accompagnare al cimitero un nostro concittadino - commenta Ottavio Schirru, portavoce del comitato per la sicurezza sulla 130 - non ci daremo pace finché vedremo gli operai al lavoro, lo dobbiamo a Greca e a tutti gli altri prima de lei».

Padre Nicola dei redentoristi di San Sperate, che ha sostituito per l'occasione don Andrea Lanero, commenta così: «Bisogna assolutamente fare qualcosa in questo incrocio, non ci si fermi a parole o alla burocrazia. Non sappiamo come è avvenuto l'incidente ma attraversare questo incrocio è veramente una roulette russa. Con testa e cuore possiamo risolvere questo problema, che il Signore illumini chi può fare qualcosa».

Tra i presenti anche la sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu: «Sono momenti molto intensi, momenti che nessun sindaco vorrebbe vivere. Con gli altri sindaci chiederemo un incontro al prefetto ma se non dovesse bastare andremo avanti fino a Roma. Siamo determinati a metter fine a questa storia».

Gli fa eco il sindaco di Assemini Mario Puddu, anche lui presente al funerale: «Siamo vicini alla famiglia della vittima e alla comunità decimese in questi giorni così tristi, faremo partire questo cantiere a qualsiasi costo». (ca. ma.)

