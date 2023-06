Folla commossa ai funerali del giovane cuoco annegato 

Un pomeriggio di dolore, preghiere e affetto verso i familiari di Gabriele Loi, il giovane aiuto cuoco di Maracalagonis, morto annegato martedì nel mare di Villasimius. Nel cielo reso triste dalla pioggia sono volati anche i palloncini che gli amici di Gabriele hanno fatto volare in cielo alla dine della messa funebre in una chiesa gremita. In tanti sono rimasti fuori dal tempio sotto la pioggia. Poi il corteo, sotto l’ombrello, sino al cimitero per la tumulazione dalla salma. L’intera comunità si è stretta ai familiari del giovane dopo le parole di amore e di consolazione ricevute dal sacerdote celebrante.

Gabriele Loi era un ragazzo buono, conosciuto e stimato. Dopo il diploma all’Alberghiero di Monserrato ha voluto seguire il lavoro del padre, Simone, cuoco attualmente in un resort di Villasimius. Da maggio lavoravano insieme.

Ai funerali del giovane, che aveva appena 26 anni, tantissimi ragazzi. Ma anche intere famiglie. Il corteo è arrivato al cimitero sotto una leggera pioggia: tanta la commozione. Le parole del celebrante il rito funebre sono echeggiate nella chiesa parrocchiale di Maracalagonis, tra la commozione generale.Gabriele appena si è diplomato all'Alberghiero di Monserrato, voleva diventare un “grande” della cucina. «Era innamorato di questo lavoro – ha raccontato il padre Simone– io l'ho sempre assecondato e continuerò a fare il cuoco anche in suo ricordo». (ant. ser.)

