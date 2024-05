Folla alla processione per il voto alla Vergine 

Migliaia di persone, ieri sera, a Sassari alla processione in onore della Madonna delle Grazie hanno rinnovato il voto. Ricorrenza risalente a 81 anni fa con la richiesta dell’allora arcivescovo Mazzotti alla Vergine affinché Sassari venisse risparmiata dai bombardamenti. E lo scioglimento del voto è arrivato anche quest’anno, davanti al santuario di San Pietro in Silki, al termine di una cerimonia iniziata nel pomeriggio con il Pontificale celebrato dall’arcivescovo monsignor Gian Franco Saba. «La festa - dice durante la messa al duomo - esprime la fede di una comunità. Noi crediamo nell’intercessione di Maria e siamo certi che abbia preservato la città».

La cattedrale di san Nicola era stracolma nel corso della celebrazione accompagnata da momenti tradizionali come il dono dell’olio per dare vita alla lampada della pace, offerto stavolta da Porto Torres, e il saluto alla Madonna compiuto dagli esponenti del gremio dei Massai. Poi l’uscita dalla chiesa con il lancio dei petali di rosa, da parte degli astanti, al simulacro della Vergine, trasportata verso San Pietro in Silki a braccia dai vigili del fuoco. Presenti alla processione anche le confraternite, l’Ordine di Malta e alcuni gruppi di Sassari.

