Folla alla processione delle parrocchie 

Una folla di fedeli ha partecipato ieri sera al Giubileo interparrocchiale, che ha coinciso con le celebrazioni per la Madonna di Fatima. Un momento di fede e di riflessione collettiva che ha unito tutte le parrocchie cittadine.

Da ognuna di queste Sant’Antonio, San Giovanni Evangelista, Santo Stefano, Sacro Cuore, Sant’Elena, San Luca, Santa Maria degli angeli, sono partite le processioni. Il corteo è poi arrivato nella piazza del Municipio dove c’è stato un momento di incontro e di preghiera. Da qui poi ci si è mossi verso la basilica di Sant’Elena dove l’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, ha celebrato la messa.

Già nei giorni scorsi in preparazione alla giornata di oggi per il Giubileo interparrocchiale, tutte le parrocchie hanno ospitato delle speciali catechesi dedicate al tema “Catechesi, preghiera e speranza nel Magnificat – Maria guida nel cammino giubilare”.«La celebrazione giubilare», ha detto il parroco di Santo Stefano don Giulio Madeddu, «rappresenta non solo un’importante occasione spirituale, ma anche un momento di unità e rafforzamento della comunità locale. Tutti i fedeli hanno partecipato con cuore aperto e spirito di fraternità a questa significativa occasione di grazia».

