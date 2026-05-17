Folla alla mostra amarcord dello sport 

Foto ingiallite dal tempo, cimeli e tanti ricordi. A due giorni dall'inaugurazione la mostra, allestita nelle ex caserme Mura, alla scoperta dello sport macomerese, sta richiamando centinaia di persone, in particolare le scolaresche.

Si tratta di una iniziativa promossa e realizzata dal Comune, in collaborazione con le associazioni sportive operanti in città e col Centro Servizi Culturali Macomer. “Oltre la competizione. Emozioni, comunità e valori. In memoria di Fello Pinna”, assieme al concorso fotografico "Scatti di valore: la dimensione sociale dello sport", costituiscono i temi che caratterizzano la manifestazione, con lo scopo di valorizzare la straordinaria ricchezza del mondo sportivo di Macomer che vanta una varietà di gruppi, associazioni e società con un passato e un presente straordinari, capaci di segnare la storia della comunità.

Negli scatti fotografici si raccontano tante storie. Suggestivo il tributo alla memoria di Fello Pinna, dirigente del Macomer Calcio, che ha rappresentato proprio l’esempio più evidente dell’impegno sociale legato allo sport. La rassegna si può visitare tutti i giorni fino a domenica prossima, quando si svolgeranno le premiazioni del concorso fotografico, con la partecipazione dei ragazzi della Macomerese Special Team, protagonisti nelle finali nazionali a Coverciano.

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