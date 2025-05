Folla alla Grande Jatte, oggi c’è la giornata clou 

Costumi vittoriani, ombrellini di pizzo per proteggersi dal sole, pic-nic nei prati con tanto di servizi da tè in porcellana inglese. Nonostante il caldo il parco della Musica ieri è stato preso d’assalto dagli appassionati della Grande Jatte, il festival vittoriano e steampunk più atteso dell’anno che proseguirà anche oggi.

Uno spettacolo di colori, ricercatissimi abiti ottocenteschi ma anche maschere fantastiche e ispirate ai videogiochi gotici. Tutto (o quasi) in linea col tema scelto per il 2025: “A Greate Fair”, in ricordo della grande esposizione che si tenne a Londra nel 1851. Oggi si prosegue dalla mattina alla sera e si scopriranno anche i nomi dei vincitori dei vari contest che saranno decisi dalla giuria tecnica e da quella popolare. Oltre al miglior allestimento per l'esposizione alla mostra mercato votato dal pubblico e miglior picnic sotto le stelle, saranno premiati, come vuole la tradizione, gli abiti più belli.

