Folla alla festa per celebrare “Via del mare”  

Grande festa ieri in viale Colombo. Centinaia di persone hanno affollato la strada di accesso alla città, per l’occasione chiusa al traffico per un lungo tratto da via Nenni, per il compleanno del centro commerciale naturale “La via del mare”.

Lungo la via sono stati sistemati gli stand dello street food delle attività di ristorazione della zona e poi ancora spazio allo sport, alla solidarietà, all’inaugurazione delle fioriere dipinte a nuovo in quella che diventerà la piazzetta La via del mare, e alla musica con i negozi aperti fino a mezzanotte. A fine serata anche la sfilata delle miss. È l’epilogo di una tre giorni cominciata giovedì con l’animazione per i bambini, l’intrattenimento musicale e tanto altro e di un’estate ricca di iniziative in viale Colombo che lo scorso luglio aveva ospitato anche Pata Quartu. Tutto bene anche sul fronte traffico con la Polizia locale che ha presidiato i punti più critici scongiurando problemi alla circolazione.

