Folla alla festa di Sant’Antonio 

Il sagrato della antica chiesetta di Sant’Antonio sin dal mattino si è riempito di pellegrini. Così anche il parco attorno, con tante tavolate.

Alle 10.30 puntuale come non mai, è iniziata la messa solenne, celebrata dal vescovo monsignor Mauro Maria Morfino che, in una lunga e appassionata omelia, ha ripercorso la vita del Santo e richiamato i tempi moderni, i problemi che affliggono i popoli e anche la comunità in festa.

Parole scandite nel silenzio quasi totale, nonostante la grande folla. Appassionata la presenza alla celebrazione dei Fedales 1971, organizzatori della grande sagra, della società di Sant'Antonio di Padova, ma anche la partecipazione di tanti sofferenti, giunti anche da Olbia e da altre parti dell'isola, in particolare gli ospiti della struttura Villa Chiara-Oftal, che poi si sono incontrati in un pranzo organizzato dall'associazione culturale "Tottuparis".

Anche se la festa si è svolta in un giorno feriale la partecipazione è stata comunque massiccia. «Abbiamo fatto quanto la tradizione impone – dice Caty Culeddu, presidente dei Fedales 1971 – lo abbiamo fatto con lo spirito di amicizia, all'insegna della serenità, convinti di fare bene per la comunità cristiana e per la cittadina. Dobbiamo dire grazie a tutti». (f. o.)

