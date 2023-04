Folla ai funerali dell’ex carabiniere 

Una folla di amici e parenti ha dato l’addio ieri pomeriggio, nella chiesa di La Palma a Cagliari, a Paolo Giufarelli, il carabiniere in pensione morto giovedì a 56 anni nello schianto tra il suo scooter e un’auto. Commozione e lacrime, poi al termine della cerimonia il triste rito delle condoglianze.

L’ex militare era molto conosciuto in città – dove abitava – ma anche a Cagliari e Maracalagonis, paese dove aveva lavorato e si era sposato. Da poco, insieme alla moglie, aveva deciso di sistemare una casa nel litorale, nella zona di Sant’Andrea, dove la coppia aveva deciso di trasferirsi. E giovedì pomeriggio Giufarelli stava andando proprio nella nuova abitazione, dove lo aspettava un operaio per un sopralluogo in vista di alcuni lavori di ristrutturazione da effettuare. Purtroppo non è mai arrivato a destinazione: poco prima delle 15, mentre percorreva in sella alla sua Yamaha TMax la litoranea via Leonardo da Vinci tristemente nota per i tanti incidenti anche mortali, la tragedia.

Innescata, a quanto pare, da una manovra di un Suv che lo precedeva, condotto da una ragazza di 26 anni. In attesa che l’inchiesta aperta dalla Procura per omicidio colposo faccia chiarezza, sembra infatti che la donna al volante dell’auto abbia tentato o un’inversione a U o comunque una svolta a sinistra nonostante la striscia continua, proprio mentre sopraggiungeva lo scooter condotto da Giufarelli. L’urto è stato inevitabile: l’ex carabiniere è stato sbalzato di sella e dopo un volo di alcuni metri è caduto rovinosamente sull’asfalto, restando ucciso sul colpo. Inutili i soccorsi del 118. La tragedia si era ormai compiuta.

