Folla ai funerali del clochard morto ad Assemini 

A Seui l'estremo saluto a Marco Todde, il clochard che viveva in pieno centro ad Assemini, deceduto all'ospedale Santissima Trinità lo scorso lunedì. Seui si è stretto attorno a questo figlio che da almeno quindici anni aveva lasciato il paese e i familiari e gli anziani genitori, visibilmente piegati dal dolore sempre indicibile di chi sopravvive ai figli. Una famiglia di brava gente, il padre conosciuto e benvoluto titolare, negli anni Ottanta di un bar ancora in attività, oggi gestito da un figlio.

Marco Todde negli ultimi quindici si era auto inflitto l'esilio dalla sua comunità. È stato un uomo solo e smarrito tra i meandri della mente, dell'anima e di una vita che aveva scelto di trascorrere ai margini.

Ieri in tanti hanno partecipato ai funerali di Todde, in un pomeriggio gelido come gelida è stata parte della sua esistenza, almeno da quel punto in cui non è valsa la pena di cercare, costruire, affrontare una vita più serena. Ma per sé aveva scelto così.

Durante la messa il parroco, don Mauro Isacchi, ha ricordato che anche chi procede nell'esistenza con passo incerto, alla fine arriva sempre a Dio. E un corteo silenzioso e commosso ha accompagnato il feretro sino al cimitero comunale di Seui dove Marco Tedde riposerà per sempre.

