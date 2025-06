Folla ai funerali dei “martiri” di Teheran 

Teheran. Un Paese gravemente ferito ma non ancora morto e soprattutto in grado di risollevarsi contro i nemici: è questo il volto dell’Iran che gli ayatollah hanno deciso di mostrare al mondo radunando a Teheran migliaia di persone per i funerali dei leader militari e degli scienziati nucleari uccisi nella guerra dei 12 giorni. Una cerimonia in grande stile, con il nero dei vestiti predominante e gli slogan «morte a Israele e all’America», a cui ha partecipato gran parte dell’establishment del regime.

A spiccare però l’assenza della Guida suprema, che rimane nascosta in un bunker dopo le minacce di morte da parte di Netanyahu e Trump. In una fase in cui la tregua con lo Stato ebraico resta appesa a un filo e il Pentagono fa intendere che i raid americani potrebbero non essere terminati. I funerali di Stato di una sessantina di alti quadri iraniani sono stati preceduti da una campagna mediatica che aveva esortato la popolazione a partecipare, offrendo viaggi gratis in bus e metropolitana. Le immagini hanno mostrato le bare avvolte nella bandiera iraniana, con i ritratti dei comandanti uccisi (dal capo di stato maggiore Mohammad Bagheri al leader dei Pasdaran Hossein Salam), tra due ali di folla. Presenti il presidente Masoud Pezeshkian e il contrammiraglio Ali Shamkhani, consigliere di Ali Khamenei, immortalato con un bastone a causa delle ferite riportate in un raid Idf.

