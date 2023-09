Folla a Torino per i funerali  del filosofo Gianni Vattimo  

La piccola chiesa di San Lorenzo a Torino, nella centralissima piazza Castello, non è riuscita a contenere la folla per l’ultimo saluto a Gianni Vattimo.

Il silenzio, parole bisbigliate tra i suoi studenti di molte età giunti anche dall'estero, autorità e colleghi, insieme a parenti e amici, hanno accompagnato nel funerale il filosofo di 87 anni morto nei giorni scorsi. «Grazie maestro», le parole pronunciate a voce appena un po' più alta da una donna al termine del rito hanno visto nascere un applauso lento, commosso, dello stesso tenore delle parole pure di colleghi come Massimo Cacciari: «Era un grande amico». L’omelia di don Giovanni Ferretti, filosofo e già rettore dell'Ateneo di Macerata, ha visto nelle esequie carità e amore come parole chiave. «La carità non è secolarizzabile, diceva Gianni, nel senso che la carità è il limite invalicabile per lo stesso processo di secolarizzazione. Va oltre la storia, ci fa vivere oltre la morte», mescolando in queste frasi fede e il lavoro filosofico del Vattimo del «pensiero debole» .

