Folkstone live «Cagliari, preparati a un... delirium!» 

Una rock band, capitanata da Lorenzo Marchesi, con una miscela esplosiva di strumenti antichi quali cornamuse, arpa, flauti, bouzouki, ghironda e la granitica base rock/metal di basso, chitarra e batteria: sono i Folkstone e stasera alle 21.30 si esibiranno al Fabrik di via Mameli a Cagliari per presentare il doppio album “Natura Morta”. Un lavoro che vede diversi featuring con artisti come i Modena City Ramblers, Trevor Sadist, Daridel e i Punkreas.

“Natura Morta” mescola malinconia e potenza, introspezione e rabbia. Qual è stato il motore emotivo che vi ha spinto a scriverlo?

«Sono passati sei anni dall’ultimo lavoro e quattro totalmente distaccati dalla musica. Abbiamo liberato la testa dal superfluo e abbiamo lasciato fluire il tempo sino a che è tornata in noi la necessità di scrivere. Guardarsi dentro è naturale. Fuori abbiamo trovato uomini più stanchi, chiusi negli egoismi, quasi rassegnati a non sognare più una società migliore».

Nel disco si respira tensione tra antico e moderno, tra cornamuse e chitarre distorte, tra poesia e denuncia. È un contrasto consapevole, per dire che la tradizione può ancora esistere?

«È consapevole, ma non parliamo di tradizione. Semplicemente, di tensione data dal suono arcaico che certi strumenti possono avere, accostata a una lirica con i piedi nel presente».

Tornate in Sardegna. Cosa vi emoziona di più di questa terra e cosa vi aspettate?

«Quattro volte nell'Isola, a Cagliari è la prima. La Sardegna è un territorio che, con tutte le sue contraddizioni, emoziona sempre: la cultura, la gente, la storia, la natura e la resistenza. Dal live ci aspettiamo un… delirium!».

